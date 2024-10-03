Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путеводитель к сияющей коже: как правильно подобрать косметику для своего типа кожи
Тренировка из 3 упражнений, которой достаточно для наращивания мышечной массы
Volkswagen раскритиковал Евросоюз за торговую войну с Китаем
Дверь скрипит? Вот чем её можно смазать для устранения проблемы
Осенний макияж: как подчеркнуть свою красоту с помощью трендовых техник
Почему стёкла автомобиля потеют и как с этим справиться
Суп из плавленого сырка: обед из разряда "нет ничего проще и быстрее"
Природные средства от простуды и гриппа для крепкого иммунитета
Рубль и юань доминируют в расчётах между Россией и Китаем

Выпирает нижняя часть живота? Вам помогут эти упражнения

1:31
Спорт

Болгарские сплит-приседания

Возьмите две гантели, встаньте лицом в сторону от скамьи и упритесь одной ногой позади себя на скамью. Присядьте на корточки передней ногой и держите голень вертикально. Наклоняйтесь вперед при опускании вниз и держите весь вес на пятке передней ноги. Выполните четыре подхода по шесть повторений на каждую ногу.

Выпирает нижняя часть живота? Вам помогут эти упражнения
Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Качели с гирями

Начните со становой тяги с гирей перед собой. Затем поднимите гирю обратно между ног и резко двигайте бедрами вперед. Представьте себе, что вы толкаете гирю к цели перед вами. Держите руки расслабленными. Выполните пять подходов по 10 повторений.

Сплит приседания 

Возьмитесь за конец одной гантели обеими руками, и держите его у груди, опустив под него локти. Встаньте так, чтобы колени составляли два угла 90 градусов внизу. Опуститесь прямо вниз. Выполните четыре подхода по шесть повторений на каждую ногу.

Жим гантелей с нейтральным хватом над головой

Возьмите две гантели и держите их за плечи ладонями друг к другу. Держите корпус напряженным, а ягодицы сжатыми, толкая гантели прямо над головой. В верхней части бицепсы должны находиться рядом с ушами. Не откидывайтесь назад и не выгибайте нижнюю часть спины. Выполните четыре подхода по шесть повторений.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду
Ближний Восток
Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Аудио 
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Военные новости
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
БПЛА Гербера. Угроза с неба, пришедшая на смену беспилотникам Герань Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Почему стёкла автомобиля потеют и как с этим справиться
Суп из плавленого сырка: обед из разряда "нет ничего проще и быстрее"
Природные средства от простуды и гриппа для крепкого иммунитета
Рубль и юань доминируют в расчётах между Россией и Китаем
В здоровом теле здоровый дух: как сохранить красоту и здоровье
Природные методы борьбы с тошнотой: что стоит попробовать
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки
Мэр Геленджика пригласил туристов в город
Акции Nike рухнули после заявлений о смене стратегии компании
Юрист Анцелиович: после отклонения апелляции Валиевой больше её сторона ничего не может сделать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.