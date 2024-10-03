Выпирает нижняя часть живота? Вам помогут эти упражнения

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Болгарские сплит-приседания

Возьмите две гантели, встаньте лицом в сторону от скамьи и упритесь одной ногой позади себя на скамью. Присядьте на корточки передней ногой и держите голень вертикально. Наклоняйтесь вперед при опускании вниз и держите весь вес на пятке передней ноги. Выполните четыре подхода по шесть повторений на каждую ногу.

Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Качели с гирями

Начните со становой тяги с гирей перед собой. Затем поднимите гирю обратно между ног и резко двигайте бедрами вперед. Представьте себе, что вы толкаете гирю к цели перед вами. Держите руки расслабленными. Выполните пять подходов по 10 повторений.

Сплит приседания

Возьмитесь за конец одной гантели обеими руками, и держите его у груди, опустив под него локти. Встаньте так, чтобы колени составляли два угла 90 градусов внизу. Опуститесь прямо вниз. Выполните четыре подхода по шесть повторений на каждую ногу.

Жим гантелей с нейтральным хватом над головой

Возьмите две гантели и держите их за плечи ладонями друг к другу. Держите корпус напряженным, а ягодицы сжатыми, толкая гантели прямо над головой. В верхней части бицепсы должны находиться рядом с ушами. Не откидывайтесь назад и не выгибайте нижнюю часть спины. Выполните четыре подхода по шесть повторений.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

