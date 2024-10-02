Мельникова считает, что многие российские гимнасты могут быть вынуждены уйти из спорта

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Олимпийская чемпионка Игр в Токио по командному многоборью Ангелина Мельникова высказала обеспокоенность низким уровнем заработка российских спортсменов.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0

Мельникова подчеркнула, что зарплаты спортсменов национальной команды делятся на три уровня: минимальный, средний и максимальный. Максимальная зарплата составляет всего 150 тысяч рублей, что доступно лишь элитным спортсменам. В регионах же атлеты получают в среднем 40 тысяч рублей или даже меньше, что делает невозможным полноценную подготовку и поддержание спортивной формы.

По мнению спортсменки, нереально тратить настолько много времени на интенсивные тренировки, необходимые для поддержания формы, и получать 40 тысяч рублей в месяц, или даже меньше.

Гимнастка подчеркнула разницу в условиях спортсменов: в то время как некоторые топовые спортсмены могут продолжать карьеру благодаря рекламным контрактам и другим источникам дохода, большинство атлетов вынуждены справляться с совершенно другими условиями.

Мельникова поделилась информацией о вознаграждениях за победы на соревнованиях. Она отметила, что чемпион России по многоборью может получить 250 тысяч рублей за первое место. Однако такие внушительные суммы доступны лишь ограниченному кругу гимнастов, которых Мельникова называет "топовыми". По её оценкам, их количество не превышает 5-10 человек на всю страну.

Уточнения

Многоборье — вид спорта или спортивная дисциплина, включающая в себя соревнования в нескольких дисциплинах одного или разных видов спорта.



