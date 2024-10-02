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Ростов-на-Дону станет местом проведения первого в истории Кубка России по дрифту

3:18
Спорт

В Ростове-на-Дону 5 и 6 октября состоится "Teboil Суперфинал РДС", где лучшие дрифтеры страны сойдутся в захватывающем противостоянии. В этом уникальном турнире участники Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) и межрегиональной серии RDS Europe будут бороться за главный приз — Кубок России по дрифту. Это первая в истории награда, которая учредит бесспорного лидера российского дрифта.

Ростов-на-Дону станет местом проведения первого в истории Кубка России по дрифту
Фото: Wikipedia by Stiopa, CC BY-SA 3.0

RDS GP и RDS Europe регулярно предоставляют своим участникам возможность соревноваться друг с другом, и они с энтузиазмом ей пользуются. В 2024 году некоторые пилоты серии Гран-При участвовали в этапах RDS Europe, а 13 спортсменов из межрегионального турнира получили возможность выступить в главном чемпионате страны в рамках wild card, чтобы заявить о себе.

По словам руководителя Российской Дрифт Серии Дмитрия Добровольского, несмотря на статус RDS Europe как "младшей" серии, пилоты демонстрируют не менее высокий уровень мастерства, чем звезды RDS GP. Это подтвердили заезды wild card на этапах Гран-При РДС в этом сезоне. Теперь же участники обеих серий получат возможность напрямую сравнить свои силы и окончательно определить, кто из них сильнейший.

Первый Кубок России по дрифту допустит автомобили, соответствующие стандартам обеих серий — RDS GP и RDS Europe, с минимальным весом 1250 кг. В соревнованиях будет использоваться "моношина" размерностью 265/35 R18, стандартная для RDS GP, но новая для участников RDS Europe. Уик-энд в Ростове-на-Дону станет настоящим испытанием для всех гонщиков. Участникам RDS GP предстоит освоить совершенно новую трассу, отличающуюся от стандартных автодромов, на которых обычно проходят этапы серии. Пилотам RDS Europe придется не только адаптироваться к новой трассе, но и подстраивать настройки своих автомобилей под более широкие шины, чем они привыкли использовать.

За победу в первом Кубке России по дрифту сразятся — Carville Racing: Антон Козлов (вице-чемпион RDS GP 2023, чемпион RDS Europe 2022 и RDS Запад 2021) и Никита Шиков (двукратный вице-чемпион РДС); LUKOIL Racing Drift Team: Григорий Гусев (действующий чемпион RDS Europe 2024, чемпион RDS Asia), Андрей Астапов (чемпион RDS Урал), а также Анатолий Щербак; АВТОБАН AIMOL: Дмитрий Ермохин (чемпион RDS Сибирь, призер этапов RDS GP) и Сергей Кузнецов (дебютант Гран-При Российской Дрифт Серии 2024, который выведет на старт уникальный российский гиперкар для дрифта Flanker F).

Следить за событиями первого Кубка России по дрифту в Ростове-на-Дону можно будет как с трибун "Ростов Арены", так и онлайн на RDS TV. Трансляция квалификационных и парных заездов будет доступна весь уик-энд.

Уточнения

Дрифт (англ. Drift) — техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующийся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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