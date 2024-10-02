Теннисист Рублёв столкнулся с серьёзными последствиями после US Open, когда ему грозила ампутация

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Андрей Рублев, российский теннисист, сообщил, что после US Open 2024 года ему пришлось сделать операцию, чтобы избежать ампутации.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Рублев рассказал о том, что после US Open он готовился к турниру в Китае, но внезапно столкнулся с серьезной проблемой, потребовавшей срочной операции. Он сообщил, что операция была необходима, чтобы избежать ампутации, и что его спасло только быстрое обнаружение проблемы. По словам теннисиста, врачи говорили, что если бы операция была проведена позже чем через 5 часов, ампутация была бы неизбежна. К счастью, операция прошла успешно, и Рублев быстро восстановился, несмотря на риск провести месяц в постели.

В четвертьфинале турнира в Пекине Андрей Рублев неожиданно уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ, который занимает 96-ю строчку в мировом рейтинге.

Встреча, длившаяся 1 час 34 минуты, завершилась со счетом 7:5, 6:4.

Рублев сделал шесть эйсов, при этом сохраняя идеальную точность подач — ни одной двойной ошибки. Однако ему не удалось реализовать ни один из четырех брейк-поинтов, что помешало ему захватить преимущество в игре.

В 1/8 финала Рублев одержал победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиным.

Уточнения

Эйс (или подача на вылет) — термин, обозначающий в теннисе ситуацию, когда подающий выигрывает очко в розыгрыше за счет подачи, которая попала в квадрат и при этом принимающий игрок не коснулся мяча.

