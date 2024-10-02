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Апелляция Валиевой на дисквалификацию отклонена швейцарским судом

2:28
Спорт » Фигурное катание

В Федеральном суде Швейцарии отклонили апелляцию Камилы Валиевой, российской фигуристки, на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации за допинг.

Апелляция Валиевой на дисквалификацию отклонена швейцарским судом
Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

Федеральный суд подтвердил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой на четыре года, несмотря на ее несовершеннолетний возраст (15 лет на момент сдачи пробы) и статус защищенного лица.

Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что коллегия учла все существенные факторы, в том числе и статус защищенного лица апеллянта. Несмотря на это, суд посчитал, что в данном случае не было оснований для смягчения наказания.

Суд также отклонил претензии Валиевой в адрес CAS по поводу чрезмерной публичности ее дела. В суде подчеркнули, что дело получило широкое освещение в прессе во время Олимпиады, что было обусловлено высоким общественным интересом к нему, вызванным популярностью самой фигуристки.

Валиевой предстоит возместить судебные издержки и расходы Всемирному антидопинговому агентству WADA и Международному союзу конькобежцев ISU, составившие 23 тысячи швейцарских франков (что эквивалентно 24,5 тысячам евро).

В январе 2024 года фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация действует с 25 декабря 2021 года за положительную допинг-пробу на триметазидин.

Фигуристка утверждала, что положительный результат на триметазидин был вызван случайным попаданием препарата в ее организм. По ее словам, десерт готовился на той же разделочной доске, на которой ранее измельчались лекарства отца ее бывшего отчима.

Из-за ситуации с Камилой Валиевой российская команда, лидировавшая в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, была вынуждена получить бронзовую медаль.

Валиева исчерпала все правовые возможности оспорить свою дисквалификацию, поскольку Федеральный суд Швейцарии был последней инстанцией, куда она могла обратиться.

С конца июля Валиева участвует в шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила".

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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