Мирра Андреева завоевала место в четвертьфинале теннисного турнира в Пекине

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Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над польской спортсменкой Магдой Линетт в поединке четвертого раунда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящем в Пекине.

Фото: pxhere

Матч завершился с результатом 6:1, 6:3 в пользу Мирры Андреевой, которая на турнире посеяна под 17-м номером, тогда как Магда Линетт имеет 31-й номер посева. В следующем раунде Андреева встретится с победительницей поединка между китаянкой Чжэн Циньвэнь и американкой Амандой Анисимовой.

Семнадцатилетняя Андреева занимает 22-е место в рейтинге WTA и имеет одну победу на турнирах под эгидой ассоциации в одиночном разряде. Ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема стало попадание в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже она вместе с Дианой Шнайдер завоевала серебряную медаль в парном разряде.

Польская теннисистка Линетт, которой 32 года, находится на 45-й строчке мирового рейтинга, и на ее счету три триумфа на турнирах WTA. Ее наивысшее достижение на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2023 году.

Турнир в Пекине представляет собой событие уровня WTA 1,000 и проходит на хардовом покрытии. Общая сумма призового фонда составляет 1,1 миллиона долларов. Соревнования завершатся 6 октября. На данный момент титул действующей чемпионки принадлежит польской теннисистке Иге Свёнтек, занимающей первую строчку мирового рейтинга, однако в этом году она не участвует в турнире.