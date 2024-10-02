Результаты матчей второго тура Лиги чемпионов раскрыты

Стали известны результаты первого дня второго тура Лиги чемпионов. В этот день были зафиксированы впечатляющие победы команд: английского "Манчестер Сити", немецкой "Боруссии Дортмунд", итальянского "Интера", испанской "Барселоны" и французского "Бреста". "Горожане" уверенно справились с братиславским "Слованом", одержав победу 4:0. "Шмели" не оставили шансов шотландскому "Селтику", выиграв с разницей в 7 мячей (7:1). Итальянский клуб также показал сильный результат, обыграв сербскую "Црвену Звезду" со счётом 4:0, а каталонцы одолели швейцарских "Янг Бойз" с разгромным 5:0. Наибольшей сенсацией стал триумф французского "Бреста" над австрийским "Зальцбургом", закончившийся со счётом 4:0.

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Английский "Арсенал" и немецкий "Байер" одержали победы в своих встречах. Лондонская команда смогла одолеть французский "ПСЖ" со счетом 2:0, в то время как леверкузенцы вырвали победу у итальянского "Милана" с минимальным перевесом 1:0.

В двух других матчах был зафиксирован ничейный результат. Немецкий "Штутгарт" не смог разгадать тактику чешской "Спарты", завершив встречу со счетом 1:1, аналогичный исход зафиксирован в поединке между нидерландским ПСВ и португальским "Спортингом".

Титул действующего чемпиона Лиги чемпионов принадлежит мадридскому "Реалу". В финале 2024 года, который прошел на лондонском стадионе "Уэмбли", они одолели дортмундскую "Боруссию" с результатом 2:0.