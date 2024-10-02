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Депутат Журова заявила о приоритете в поддержке массового спорта и наивысших достижений

2:58
Спорт

На финансирование спорта в России выделяется свыше триллиона рублей. Поддержка направлена как на массовый спорт, так и на спорт высших достижений. Финансирование школ олимпийского резерва будет оставаться на высоком уровне, наряду с развитием спортивных объектов, доступных для всех. Оба направления имеют равный приоритет, как отметила в интервью NewsInfo. Ru олимпийская чемпионка и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Депутат Журова заявила о приоритете в поддержке массового спорта и наивысших достижений
Фото: commons.wikimedia

"Массовый спорт и спорт высоких достижений - это звенья одной цепи. В любом случае это основа. Как пирамида. У пирамиды основание — это массовый спорт. В том числе там и детский. Потому что дети здесь полазили, подтягивались. У них уже с детства начинается устойчивое правильное понимание, что физическая активность — это хорошо. А потом они идут в спорт.

Я, например, с детской площадки, где мы играли в пионербол, в лапту, носились, каток заливали наши родители. С этого всё и начиналось. А потом уже были, конечно, спорт, спортивная школа. Но вот это всё начиналось там", — говорит спортсменка.

Поддержку здоровья граждан через спорт также подтверждает профильный министр Михаил Дегтярев. По его словам, финансирование осуществляется с использованием метода софинансирования, включая федеральные и региональные источники, а также частные инвестиции. В общей сложности это более триллиона рублей, из которых около 60-65 миллиардов поступают из федерального бюджета, порядка полутриллиона — из региональных средств, а оставшаяся часть — это частные вложения.

"Спорт высших достижений — надо больше смотреть и в сторону спонсорства, в том числе, чтобы не только государство тут участвовало. Единственный нюанс, вопрос честного распределения этих спонсорских денег.

А то одним много, а другим — ничего. Поэтому здесь в этом направлении, может быть, стоит посмотреть. Спорт должен ещё и зарабатывать. И болельщики вместе должны помогать. Лотереи, букмекеры. Если взять Советский Союз, ту же Олимпиаду спасла лотерея. Поэтому какие-то такие новые формы смотреть", — отмечает Светлана Журова.

Важные обсуждения по вопросам развития российского спорта намечены на ближайшие две недели. Под председательством Владимира Путина пройдет заседание совета при президенте РФ, которое состоится в рамках международного спортивного форума "Россия — спортивная держава". Данное событие запланировано в Уфе с 17 по 19 октября. В ходе форума предполагается представить ряд значимых и увлекательных инициатив от президента.

Уточнения

Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года) созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представитель в Совете Федерации от Правительства Кировской области (2012—2013), член Высшего совета партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года по 6 февраля 2016.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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