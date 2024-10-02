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Морщины исчезают и овал лица подтягивается: 6-минутный массаж точек на лице

0:52
Спорт

Массаж точек можно делать так, как вам удобно, то есть и стоя, и лежа в кровати. Вот какие точки для массажа нужно задействовать:

Морщины исчезают и овал лица подтягивается: 6-минутный массаж точек на лице
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

1 точка: делайте массаж между бровей — это нужно для глаз и лба.
2 точка: массируем в начале бровей с двух сторон. Это нужно для того, чтобы не опускались брови.
3 точка: массируем в конце бровей обе точки. Это поможет от отеков глаз, мелких морщинок.
4 точка: массируем на кончике носа для устранения отеков.
5 точка: массируем возле крыльев носа, чтобы уменьшить носогубные складки и предотвратить появление брылей.
6 точка: над верхней губой и под носом.

Каждая точка должна массироваться примерно минуту. Сильно не давите.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы.

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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