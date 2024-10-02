Тарасова рассказала, как относится к футболу: в нашей стране его просто нет

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила свое мнение относительно результатов исследования ВЦИОМа, показавшего снижение интереса к футболу в России.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), CC BY-SA 4.0

Тренер считает, что данные исследования ВЦИОМа вполне логичны, добавив, что вообще не интересуется этим видом спорта.

"Ничего удивительного в этих цифрах ВЦИОМа нет. Я принадлежу к большей части населения нашей страны, которая равнодушна к футболу. В России футбола просто нет", — сказала Тарасова, которую цитирует Metaratings.

Тарасова полагает, что такое снижение интереса к футболу связано с неудачными выступлениями российской национальной команды на мировых турнирах. Кроме того, по её словам, футбол испытывает множество проблем, включая коррупцию и скандалы. Тарасова добавила. что люди устали от этого и поэтому предпочитают другие виды спорта.

Согласно опросу ВЦИОМа, доля равнодушных к футболу людей в период с 2005 по 2024 год увеличилась с 43 до 77 процентов. Постоянные болельщики футбола сократились в пять раз (с 19 до 4 процентов), а временные фанаты уменьшились с 34 до 18 процентов.

Уточнения

Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию.



Футбо́л (англ. football от foot «ступня» + ball «мяч») — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.

