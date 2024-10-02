Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сливовый конфитюр с корицей и лимоном: густой и невероятно ароматный
Полиция Таиланда не стала заводить дело на туриста ради имиджа королевства
Темный виноград: секрет здоровья и долголетия
Китай удивил мир запуском первого многоразового спутника
Канада нанесла сокрушительный удар по электромобилям из Китая
Зубы и здоровье: как связаны десны и хронические болезни
Эксперты рассказали, какие предметы в доме требуют регулярной замены
Скалы Алтая избавят от граффити с помощью туристического налога
Суп-пюре из баклажанов: любители этого овоща будут от него в восторге

Тарасова рассказала, как относится к футболу: в нашей стране его просто нет

1:24
Спорт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила свое мнение относительно результатов исследования ВЦИОМа, показавшего снижение интереса к футболу в России.

Тарасова рассказала, как относится к футболу: в нашей стране его просто нет
Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), CC BY-SA 4.0

Тренер считает, что данные исследования ВЦИОМа вполне логичны, добавив, что вообще не интересуется этим видом спорта.

"Ничего удивительного в этих цифрах ВЦИОМа нет. Я принадлежу к большей части населения нашей страны, которая равнодушна к футболу. В России футбола просто нет", — сказала Тарасова, которую цитирует Metaratings.

Тарасова полагает, что такое снижение интереса к футболу связано с неудачными выступлениями российской национальной команды на мировых турнирах. Кроме того, по её словам, футбол испытывает множество проблем, включая коррупцию и скандалы. Тарасова добавила. что люди устали от этого и поэтому предпочитают другие виды спорта.

Согласно опросу ВЦИОМа, доля равнодушных к футболу людей в период с 2005 по 2024 год увеличилась с 43 до 77 процентов. Постоянные болельщики футбола сократились в пять раз (с 19 до 4 процентов), а временные фанаты уменьшились с 34 до 18 процентов.

 

Уточнения

Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию. 

Футбо́л (англ. football от foot «ступня» + ball «мяч») — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Российская студентка разработала новую технологию переработки пластика
Наука и техника
Российская студентка разработала новую технологию переработки пластика Аудио 
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин
Авто
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин Аудио 
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе
Военные новости
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась

Командование ВСУ наконец отдало приказ об отходе подразделений из Угледара. Зеленский разрешил Сырскому отводить силы. Однако выходить там некому и некуда.

Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Простой салат с тунцом, яйцами и картофелем: он готовится буквально за 10 минут
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля Дмитрий Плотников Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер ВС РФ освободили стратегический город ДНР Угледар, уничтожив Чёрных запорожцев Любовь Степушова
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Российские боевые роботы "Курьеры" отправляются денацифицировать Украину 
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Последние материалы
Эксперты рассказали, какие предметы в доме требуют регулярной замены
Скалы Алтая избавят от граффити с помощью туристического налога
Суп-пюре из баклажанов: любители этого овоща будут от него в восторге
Евгения Медведева рассказала, как пыталась встречаться с мальчиками во время карьеры
Дональд Трамп предрёк борьбу за статус мировой валюты для доллара
Как правильно ухаживать за капустой: избегаем обрезки нижних листьев
Млечный Путь теряет спутников: учёные пытаются разгадать тайну
Названы простые способы очистки сантехники от налёта без химии
Что такое глазной тонометр, и почему он так важен для зрения питомца?
Томатный сок без стерилизации: дополнительно кипятить банки с соком не придётся
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.