Евгения Медведева рассказала, как пыталась встречаться с мальчиками во время карьеры

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём опыте взаимодействия с прессой и личной жизни во время профессиональной карьеры.

Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by Дарья Кузовлева, PDM

Спортсменка призналась, что журналисты часто задавали ей вопросы о её личной жизни, но она предпочитала не обсуждать эту тему, чтобы поддерживать образ сосредоточенной на спорте чемпионки.

«Мне нравились мальчики, я пыталась встречаться, общаться, социализировалась, становилась девушкой. Мы же люди. Я держала образ чемпионки и говорила, что хотели люди слышать. Да, занятая», — заявила Медведева в новом шоу Романа Костомарова «ПО ДУШАМ».

В настоящее время Медведева состоит в отношениях с другим фигуристом — Дмитрием Чигирёвым. Об их романе стало известно в июне 2023 года, когда Евгения опубликовала совместное фото с Дмитрием на фоне океана на Мальдивах.

24-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира и Европы, а также двукратная чемпионка России. В конце 2022 года она объявила о завершении профессиональной карьеры.

Уточнения

Евге́ния Арма́новна Медве́дева (род. 19 ноября 1999, Москва) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

