Поставьте предплечья и колени на землю, затем отведите ноги назад, пока ноги не будут вытянуты. Начните с 10-секундных удержаний, а когда почувствуете себя более комфортно, вы можете увеличить время до 30 секунд, а затем до двух-трех минут. И, наконец, вы можете выполнять удержания планки из высокой планки, положив руки на землю и вытянув ноги за спиной.
Скручивание позвоночника — это удивительное упражнение для талии. Начните это упражнение, сидя прямо, вытянув ноги перед собой. Вытяните руки в стороны, ладони обращены к полу. Вдохните, затем повернитесь влево или вправо, вытянув руки, как буква "Т". Выдохните. Вдохните, чтобы вернуться к центру, затем повернитесь в другую сторону. Выполните это упражнение по шесть раз с каждой стороны.
Боковое сгибание позвоночника является важным функциональным движением в нашей повседневной жизни.
Для начала лягте на бок на коврик для тренировок. Нижняя рука должна быть вытянута так, чтобы ладонь была обращена к полу, а голова лежала на ней. Верхняя рука также должна быть вытянута и опираться на тело. Вдохните, задействуйте корпус и оторвите верхнюю и нижнюю часть тела от пола. Ваша верхняя рука должна двигаться к колену при подъеме. Выполните от шести до восьми повторений.
Начните это упражнение с высокой планки, вытянув ноги прямо за собой и опустив руки ниже плеч. Быстро подтяните левое колено к груди. Затем повторите то же движение с другой стороны, подтягивая правое колено к груди. Продолжайте чередовать стороны.
Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.
Планка — изометрическое физическое упражнение.
Командование ВСУ наконец отдало приказ об отходе подразделений из Угледара. Зеленский разрешил Сырскому отводить силы. Однако выходить там некому и некуда.