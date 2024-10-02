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4 лучших ежедневных упражнения для женщин старше 40 лет для стройной талии

1:54
Спорт

Планка

Поставьте предплечья и колени на землю, затем отведите ноги назад, пока ноги не будут вытянуты. Начните с 10-секундных удержаний, а когда почувствуете себя более комфортно, вы можете увеличить время до 30 секунд, а затем до двух-трех минут. И, наконец, вы можете выполнять удержания планки из высокой планки, положив руки на землю и вытянув ноги за спиной.

4 лучших ежедневных упражнения для женщин старше 40 лет для стройной талии
Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R, CC BY-SA 4.0

Скручивания

Скручивание позвоночника — это удивительное упражнение для талии. Начните это упражнение, сидя прямо, вытянув ноги перед собой. Вытяните руки в стороны, ладони обращены к полу. Вдохните, затем повернитесь влево или вправо, вытянув руки, как буква "Т". Выдохните. Вдохните, чтобы вернуться к центру, затем повернитесь в другую сторону. Выполните это упражнение по шесть раз с каждой стороны.

Боковое сгибание

Боковое сгибание позвоночника является важным функциональным движением в нашей повседневной жизни. 

Для начала лягте на бок на коврик для тренировок. Нижняя рука должна быть вытянута так, чтобы ладонь была обращена к полу, а голова лежала на ней. Верхняя рука также должна быть вытянута и опираться на тело. Вдохните, задействуйте корпус и оторвите верхнюю и нижнюю часть тела от пола. Ваша верхняя рука должна двигаться к колену при подъеме. Выполните от шести до восьми повторений.

Альпинисты

Начните это упражнение с высокой планки, вытянув ноги прямо за собой и опустив руки ниже плеч. Быстро подтяните левое колено к груди. Затем повторите то же движение с другой стороны, подтягивая правое колено к груди. Продолжайте чередовать стороны.

 

Уточнения

Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.

Планка — изометрическое физическое упражнение.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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