Тренер Гаджиев считает, что российские болельщики всё ещё "горят" футболом

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Заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев считает, что у россиян нет никакого спада интереса к футболу, как показывает опрос ВЦИОМ. Об этом он рассказал NewsInfo.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

"Я думаю, что это полная чушь. Я не доверяю этим данным. Кто считал, как считал? Опрос можно провести так, что все данные будут наоборот. Несмотря на то, что значительная часть болельщиков, фанатов отказалась приходить на стадионы якобы из-за Fan ID, тем не менее, когда "Краснодар" играл с "Зенитом", там было под завязку — 34 тысячи человек на стадионе", — рассказал Гаджиев.

Огромное количество фанатов приходит на матчи "Зенита", стадион даже не вмещает всех желающих.

"Так что нужно правильно считать. Это на самом деле непростая такая забава. Кризис у нас был реальный по числу болельщиков в 2018–2019 годах, когда наши команды не могли выйти из группы. На первом этапе, когда начали внедрять Fan ID, болельщики отказывались приходить, и резко упала посещаемость. Но сейчас она растёт, причём на многих стадионах", — добавил он.

Чемпионат России, по словам тренера, становится всё более интересным.

"Сейчас вот в Первой лиге 22 тысячи было на последней игре, 20 тысяч было на предпоследней игре. Это что такое? Упал интерес? Я не могу так говорить, потому что это смешно", — заключил Гаджиев.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что опрос о падении интереса к футболу в России является недостоверным.

Уточнения

Гаджи́ Мусли́мович Гаджи́ев (род. 28 октября 1945, Буйнакск) — советский футболист, советский и российский футбольный тренер.



Всеросси́йский це́нтр изучения обще́ственного мне́ния ВЦИО́М (до 1992 года — Всесоюзный) — старейшая российская государственная исследовательская организация, регулярно проводящая социологические и маркетинговые исследования на основе опросов общественного мнения.

