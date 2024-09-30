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Северная Осетия проведет международный турнир по вольной борьбе

1:03
Спорт

На первом Международном турнире по вольной борьбе братьев Хадарцевых соберутся спортсмены из 23 стран. Соревнования пройдут 1 и 2 октября в Северной Осетии.

Северная Осетия проведет международный турнир по вольной борьбе
Фото: commons.wikimedia.org by Menders, CC BY-SA 4.0

Победитель в абсолютной весовой категории заберет приз — 10 тысяч долларов.

На турнире во Владикавказе за медали поборются спортсмены из России, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Венгрии, Сербии, Греции, Болгарии, Словакии, Турции и других стран.

В первый день, 1 октября, пройдут предварительные и полуфинальные схватки во всех десяти весовых категориях, которые начнутся в 11:00.

2 октября назовут имена победителей и призеров. Еще во второй день пройдет борьба за специальный денежный приз абсолютного чемпиона турнира среди финалистов в весовых категориях до 97 и 125 кг, сообщили в Минспорта Северной Осетии.

Уточнения

Респу́блика Се́верная Осе́тия — Ала́ния — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района.

Асла́н Хазби́евич Хада́рцев — советский борец вольного стиля, многократный чемпион мира и Европы. Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе (1983), старший брат Махарбека Хадарцева.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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