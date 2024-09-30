Фигуристка Косторная пропустит из-за болезни ряд соревнований

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что они с партнером Георгием Куницей пропустят ряд соревнований сезона из-за ее восстановления после болезни.
Ранее она сильно болела и даже была госпитализирована. Из-за чего именно "слегла" фигуристка, неизвестно.
"Как вы знаете, я перенесла серьезное заболевание и на полное восстановление требуется намного больше времени и сил, чем мы могли ожидать", — рассказала Алёна Косторная.
Напомним, что партнер фигуристки также является ее супругом, пишет РБК Спорт.
Алёна Серге́евна Косторна́я (род. 24 августа 2003, Москва) — российская фигуристка, выступающая в парном (до 2023 года — одиночном) катании.
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