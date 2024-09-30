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Колосков призвал не верить опросу ВЦИОМ о падении интереса к футболу

0:57
Спорт

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков уверен, что не нужно полностью верить результатам опроса ВЦИОМ о падении интереса к футболу в нашей стране.

Колосков призвал не верить опросу ВЦИОМ о падении интереса к футболу
Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

"Можно и не смотреть на результаты ВЦИОМа. Матч "Химки" — "Оренбург" посетили около 1 тыс. человек, "Акрон" с "Факелом" около 1,3 тыс. человек. Здесь не нужен опрос" —, цитирует Колоскова РБК Спорт.

По его словам, очевидно по цифрам, народ ходит на матчи тех клубов, которые показывают красивую игру и добиваются результата. И на команды, в составе которых есть высококлассные игроки.

"Когда известные клубы между собой играют, тогда интересно: "Локомотив" — "Спартак" — почти 20 тыс., "Краснодар" — "Зенит" — 34,5 тыс. Вот это объективная картина", — добавил Колосков.

Уточнения

Вячесла́в Ива́нович Колоско́в (род. 15 июня 1941 года в Москве) — советский и российский спортивный функционер, председатель Федерации футбола СССР в 1990—1991 годах; первый президент Российского футбольного союза в 1992—2005 годах, позже почётный президент. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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