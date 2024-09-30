Синнер вышел в полуфинал турнира в Пекине и может сыграть с Рублёвым

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Теннисист, лидер мирового рейтинга Янник Синнер из Италии вышел в полуфинал турнира в Пекине ATP-500.

Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, PDM

В матче четвертьфинала двукратный победитель турниров Большого шлема обыграл чеха Иржи Легечку, который находится на 37-м месте в рейтинге ATP, со счетом 6:2, 7:6 (8:6).

В полуфинале Синнер может встретиться с россиянином Андреем Рублёвым, если наш спортсмен выиграет матч с представителем Китая Бу Юньчаокэтэ, пишет sport24.ru.

Уточнения

Янник Синнер — итальянский профессиональный теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде.



Андре́й Андре́евич Рублёв (род. 20 октября 1997, Москва) — российский теннисист.

