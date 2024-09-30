РФС обвинил болельщиков "Спартака" в скандировании нацистского приветствия

Российский футбольный союз обвинил фанатов московского "Спартака" из Костромы в том, что они скандировали нацистское приветствие.
Помимо этого, болельщики кричали матом.
"Рассмотрим массовое скандирование фанатами "Спартака" оскорбительных выражений с нецензурной лексикой, а также скандирование нацистского приветствия "зига-зага", — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Болельщики из столицы не остались без внимания. Комитет будет рассматривать массовые скандирования оскорблений арбитру матча с "Локо", пишет РИА Новости Спорт.
«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.
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