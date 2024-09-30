РФС обвинил болельщиков "Спартака" в скандировании нацистского приветствия

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Российский футбольный союз обвинил фанатов московского "Спартака" из Костромы в том, что они скандировали нацистское приветствие.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

Помимо этого, болельщики кричали матом.

"Рассмотрим массовое скандирование фанатами "Спартака" оскорбительных выражений с нецензурной лексикой, а также скандирование нацистского приветствия "зига-зага", — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Болельщики из столицы не остались без внимания. Комитет будет рассматривать массовые скандирования оскорблений арбитру матча с "Локо", пишет РИА Новости Спорт.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.

