Панарин назвал критику пятилетней давности в адрес РФ безответственной

Хоккеист американского клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" из РФ Артемий Панарин заявил, что его высказывания в адрес России пять лет назад были необоснованными и безответственными.

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"Для меня патриотизм — не только поддерживать, иногда нужно указать на ошибки. В моем случае как было: это не был указ на ошибки, это был выстрел в воздух после того, как я посмотрел видео на 12 минут, где у бабушки крыша дома течет, а у миллионера восемь яхт", — заявил хоккеист на YouTube-канале "Респиратор Бабушкина".

Напомним, что 32-летний Панарин с 2015 года выступает в американских хоккейных клубах.

Уточнения

Арте́мий Серге́евич Пана́рин (род. 30 октября 1991, Коркино, Челябинская область) — российский хоккеист, крайний нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».



