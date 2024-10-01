Тарасова считает, что у нас в стране нет футбола

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что согласно опросу ВЦИОМ в России упал интерес к футболу.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), CC BY-SA 3.0

Она считает, что у нас в стране "нет футбола".

Согласно опросу, в России за 19 лет стало больше равнодушных к этому виду спорта людей (с 43 до 77 процентов), а количество фанатов упало в пять раз.

"Ничего удивительного в этих цифрах ВЦИОМа нет. Я принадлежу к большей части населения нашей страны, которая равнодушна к футболу. В России футбола просто нет", — цитирует Тарасову РБК Спорт.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что опрос о падении интереса к футболу в России ложный.

Уточнения

Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию.

