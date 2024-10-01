Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что согласно опросу ВЦИОМ в России упал интерес к футболу.
Она считает, что у нас в стране "нет футбола".
Согласно опросу, в России за 19 лет стало больше равнодушных к этому виду спорта людей (с 43 до 77 процентов), а количество фанатов упало в пять раз.
"Ничего удивительного в этих цифрах ВЦИОМа нет. Я принадлежу к большей части населения нашей страны, которая равнодушна к футболу. В России футбола просто нет", — цитирует Тарасову РБК Спорт.
Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что опрос о падении интереса к футболу в России ложный.
Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию.
Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.