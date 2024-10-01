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Футболист Гризманн закончил карьеру во Франции

0:42
Спорт

33-летний чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Антуан Гризманн перестал выступать за национальную команду.

Футболист Гризманн закончил карьеру во Франции
Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Футболист "Атлетико" выложил в соцсети видео с фрагментами своих матчей за сборную и написал, что закрывает эту главу своей жизни. Всего он провел 137 матчей за сборную с 2014 года и забил 44 гола, пишет РБК Спорт.

Ранее стало известно, что нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн может перебраться в американский футбольный клуб "Интер Майами", где сейчас играет аргентинец Лионель Месси.

 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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