Опрос ВЦИОМ показывает, что в России все меньше людей интересуются футболом

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Согласно опросу ВЦИОМ в России значительно упал интерес к футболу. Доля футбольных фанатов с 2005 по 2024 год снизилась с 19 до 4 процентов.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Равнодушных к этому виду спорта россиян стало больше за эти годы — с 43 до 77 процентов. Снизилось и число тех, которые может назвать любимого действующего игрока.

Сейчас на этот вопрос отвечают только 17 процентов россиян. В общей сложности только восемь футболистов набрали не менее 1 процента: Дзюба (6%), Акинфеев (3%), Аршавин и Головин (по 2%), Лев Яшин, братья Миранчуки, а также Матвей Сафонов (по 1%), пишет РБК Спорт.

Уточнения

Всеросси́йский це́нтр изучения обще́ственного мне́ния ВЦИО́М — старейшая российская государственная исследовательская организация, регулярно проводящая социологические и маркетинговые исследования на основе опросов общественного мнения.

