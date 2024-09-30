Загорелся автобус с фанатами ставропольского гандбольного клуба "Вектор"

Недалеко от Краснодара загорелся автобус с фанатами ставропольского гандбольного клуба "Вектор". Там находилось 49 болельщиков.

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Авария случилась в районе станицы Старокорсунской. Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в автобус с фанатами. Водитель грузовой машины скончался. Порядка 20 человек пострадали в ДТП, в том числе 3 ребенка и водитель автобуса. Девять были госпитализированы, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Позднее стало известно, что на стационарном лечении остались водитель автобуса и два пассажира, их состояние стабильное.

"С транспортом после аварии помог гандбольный клуб СКИФ. Кого-то отправляли на такси — ввиду того, что людей надо было доставить в разные места", — цитирует РИА Новости директора "Виктора" Ивана Фиева.

Уточнения

Гандбол (дат. håndbold, англ. handball от hand — рука и ball — мяч) — командная игра с мячом 7 на 7 игроков (по 6 полевых и вратарь в каждой команде).

