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Медведев признался, что сочувствует Синнеру, которого обвинили в употреблении допинга

1:52
Спорт

Российский теннисист Даниил Медведев выразил своё сочувствие по поводу положения итальянского теннисиста Янника Синнера, которого обвиняют в употреблении допинга.

Медведев признался, что сочувствует Синнеру, которого обвинили в употреблении допинга
Фото: commons.wikimedia.org by Dacoucou, CC BY-SA 4.0

Россиянин подчеркнул, что подобная ситуация не оказывает негативного влияния на общий образ тенниса.

26 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с положительными допинг-пробами Синнера на клостебол. После временного отстранения, наложенного независимым органом по борьбе с допингом в теннисе (ITIA), Синнер успешно обжаловал наказание и продолжал участвовать в турнирах.

Медведев отметил, что подобная ситуация могла бы произойти с кем угодно и выразил поддержку Синнеру.

"Никто не хочет оказаться в такой ситуации. Представьте, что завтра вы получаете письмо о проваленном допинг-тесте. Они говорят, что это, например, из-за кокаина или какого-то препарата, название которого вы даже не знаете. Думаешь: "Что же мне теперь делать? Ведь я понятия не имею, как так получилось, что он оказался в моей моче, крови. Да как угодно", — сказал Медведев, которого цитирует The Tennis Letter.

Он также выразил надежду на благополучное завершение апелляции и утверждал, что данная ситуация не оказывает серьёзного влияния на общее восприятие тенниса.

Синнер объяснил, что вещество попало в его организм из-за использования спрея с клостеболом членом своей команды для лечения ран. После консультаций с экспертами ITIA, временное отстранение было отменено, но Синнер лишился очков и призовых за участие в турнире в Индиан-Уэллсе.

Уточнения

Янник Синнер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Трентино-Альто-Адидже) — итальянский профессиональный теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2024 и Открытый чемпионат США-2024); победитель 17 турниров ATP (из них 16 в одиночном разряде).

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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