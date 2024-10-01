Медведев признался, что сочувствует Синнеру, которого обвинили в употреблении допинга

Российский теннисист Даниил Медведев выразил своё сочувствие по поводу положения итальянского теннисиста Янника Синнера, которого обвиняют в употреблении допинга.
Россиянин подчеркнул, что подобная ситуация не оказывает негативного влияния на общий образ тенниса.
26 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с положительными допинг-пробами Синнера на клостебол. После временного отстранения, наложенного независимым органом по борьбе с допингом в теннисе (ITIA), Синнер успешно обжаловал наказание и продолжал участвовать в турнирах.
Медведев отметил, что подобная ситуация могла бы произойти с кем угодно и выразил поддержку Синнеру.
"Никто не хочет оказаться в такой ситуации. Представьте, что завтра вы получаете письмо о проваленном допинг-тесте. Они говорят, что это, например, из-за кокаина или какого-то препарата, название которого вы даже не знаете. Думаешь: "Что же мне теперь делать? Ведь я понятия не имею, как так получилось, что он оказался в моей моче, крови. Да как угодно", — сказал Медведев, которого цитирует The Tennis Letter.
Он также выразил надежду на благополучное завершение апелляции и утверждал, что данная ситуация не оказывает серьёзного влияния на общее восприятие тенниса.
Синнер объяснил, что вещество попало в его организм из-за использования спрея с клостеболом членом своей команды для лечения ран. После консультаций с экспертами ITIA, временное отстранение было отменено, но Синнер лишился очков и призовых за участие в турнире в Индиан-Уэллсе.
Янник Синнер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Трентино-Альто-Адидже) — итальянский профессиональный теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2024 и Открытый чемпионат США-2024); победитель 17 турниров ATP (из них 16 в одиночном разряде).
Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.
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