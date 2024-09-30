Свыше £100 тыс собрали британские фанаты для футбольного клуба на восстановление поля

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Более £100 тысяч собрали английские футбольные фанаты на восстановление игрового поля команды четвертого дивизиона, пострадавшего от проливных дождей.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, CC BY 2.0

Британия столкнулась с непогодой на минувших выходных. Особенно досталось "Уимблдону" — газон затопило, играть стало невозможно. Помочь решить эту проблему вызвался клуб "Ньюкасл".

В графиках у команд стоял матч в Кубке лиги. Его перенесли на стадион "Сент-Джеймс Парк". Клуб из АПЛ решил провести добрую акцию — 45 процентов дохода от билетов отдадут гостям, чтобы они восстановили поле.

Фанаты решили помочь и распространили историю с призывом собрать денежные средства. Планировали собрать £10 тыс, однако сейчас на счете уже £130 тысяч, Включая £15 тысяч от клуба "Ньюкасла", сообщает "Матч ТВ".

Уточнения

«Ньюка́сл Юна́йтед» (полное название — Футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед», англ. Newcastle United Football Club; английское произношение: ['njuːkɑːsəl ju:ˈnaɪtɪd 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии.

