Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Древние нефритовые драконы эпохи неолита обнаружены на севере Китая
Чем могут удивить египетские курорты: неожиданные расходы и хитрые уловки персонала, о которых никто не говорит
США хотят ввести санкции против российского гелия
Лайфхаки для потрясающих рубленых котлет: готовим на ура каждый раз
Исследование показало, что муравьев в два раза больше, чем считалось - вписать источник и авторов исследования
Андрей Соломатин, служащий в зоне СВО, поддержал переход Пьянича в ЦСКА
Чеснок круглый год: рекомендации по правильному послеуборочному хранению
Как приготовить вкусные голубцы с необычной начинкой
США и Китай: какая страна является сверхдержавой № 1 в мире

Хабиб Нурмагомедов рассказал, что следующий бой Махачева состоится в январе

Спорт

Боец UFC Ислам Махачев в следующий раз выйдет в октагон на бой в январе 2025 года. Поединок анонсировал Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов рассказал, что следующий бой Махачева состоится в январе
Фото: .kremlin.ru by Администрация Президента РФ, CC BY 4.0

"UFC предложил нам бой в январе. Мы его приняли. Промоушен скоро сделает анонс о месте поединка и сопернике Ислама", — заявил Нурмагомедов.

В начале лета этого года Махачев выиграл удушающим приемом бойца из Америки Дастина Порье, после чего заявил, что ему не так интересно защищать титул и он хочет подраться за пояс в полусредней категории, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Исла́м Рамаза́нович Маха́чев (род. 27 октября 1991, Махачкала, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств дагестанского происхождение, выступающий под эгидой UFC в лёгком весе. 

Хаби́б Абдулмана́пович Нурмагоме́дов (авар. ГӀабдулманапил ХӀабиб НурмухӀамадов; род. 20 сентября 1988, Сильди, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?

В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.

Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
Как привести в порядок почву после помидоров
Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Китай грозит ответными мерами в случае введения ЕС новых пошлин на импорт электромобилей
Эксперт объяснил, почему Hyundai Tucson — выгодное решение за 1,9 млн рублей
Модный интерьер 2024: больше цвета, меньше однообразия
Модный интерьер 2024: больше цвета, меньше однообразия
Последние материалы
Андрей Соломатин, служащий в зоне СВО, поддержал переход Пьянича в ЦСКА
Исследование показало, что муравьев в два раза больше, чем считалось - вписать источник и авторов исследования
Чеснок круглый год: рекомендации по правильному послеуборочному хранению
Как приготовить вкусные голубцы с необычной начинкой
США и Китай: какая страна является сверхдержавой № 1 в мире
5 ситуаций, когда автоматическую коробку необходимо перевести в ручной режим
За переезд в этот регион Испании цифровым кочевникам обещают 16 тысяч долларов
Как убрать второй подбородок всего за пару недель
LiquidPiston Разрабатывает компактный генератор для ВС США
Цены на серебро начинают расти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.