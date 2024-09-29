Хабиб Нурмагомедов рассказал, что следующий бой Махачева состоится в январе

Боец UFC Ислам Махачев в следующий раз выйдет в октагон на бой в январе 2025 года. Поединок анонсировал Хабиб Нурмагомедов.

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"UFC предложил нам бой в январе. Мы его приняли. Промоушен скоро сделает анонс о месте поединка и сопернике Ислама", — заявил Нурмагомедов.

В начале лета этого года Махачев выиграл удушающим приемом бойца из Америки Дастина Порье, после чего заявил, что ему не так интересно защищать титул и он хочет подраться за пояс в полусредней категории, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Исла́м Рамаза́нович Маха́чев (род. 27 октября 1991, Махачкала, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств дагестанского происхождение, выступающий под эгидой UFC в лёгком весе.



Хаби́б Абдулмана́пович Нурмагоме́дов (авар. ГӀабдулманапил ХӀабиб НурмухӀамадов; род. 20 сентября 1988, Сильди, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC.

