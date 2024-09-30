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Боец Мойкано обматерил Макрона

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Спорт

Боец UFC Ренато Мойкано из Бразилии нецензурно высказался в сторону президента Франции Эмманюэля Макрона и глобалистов.

Боец Мойкано обматерил Макрона
Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента, CC BY 2.0

Это случилось после того, как он победил в главном бою турнира промоушена в Париже.

"Они пытаются протолкнуть политическую и коррумпированную повестку дня", — сказал Мойкано.

Он выиграл поединок с Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Рена́ту «Мойка́ну» Карне́йру (порт.-браз. Renato "Moicano" Carneiro; род. 21 мая 1989, Бразилиа) — бразильский боец смешанного стиля, представитель полулёгкой весовой категории. 

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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