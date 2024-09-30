Союз биатлонистов не вернет россиян на турниры в новом сезоне

Международный союз биатлонистов (IBU) не отменил дисквалифицикацию российских и белорусских атлетов на предстоящий сезон.
В Белграде сейчас проходит конгресс. Там встал вопрос о возможном допуске российских и белорусских биатлонисток.
"Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях. В правилах IBU нет положения об участии спортсменов в нейтральном статусе", — сообщили IBU агентству ТАСС.
Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга тоже продлила отстранение нашим спортсменам на новый сезон.
Междунаро́дный сою́з биатлони́стов (англ. International Biathlon Union, нем. Internationale Biathlon-Union, IBU) — международная организация, объединяющая национальные федерации и другие организации, представляющие биатлон.
В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.