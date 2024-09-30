Союз биатлонистов не вернет россиян на турниры в новом сезоне

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Международный союз биатлонистов (IBU) не отменил дисквалифицикацию российских и белорусских атлетов на предстоящий сезон.

Фото: Selbst fotografiert by Steffen Prößdorf is licensed under Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international

В Белграде сейчас проходит конгресс. Там встал вопрос о возможном допуске российских и белорусских биатлонисток.

"Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях. В правилах IBU нет положения об участии спортсменов в нейтральном статусе", — сообщили IBU агентству ТАСС.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга тоже продлила отстранение нашим спортсменам на новый сезон.

Уточнения

Междунаро́дный сою́з биатлони́стов (англ. International Biathlon Union, нем. Internationale Biathlon-Union, IBU) — международная организация, объединяющая национальные федерации и другие организации, представляющие биатлон.

