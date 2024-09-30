Синнера разочаровала апелляция WADA по его допинг-делу

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Первая ракетка мира, теннисист из Италии Янник Синнер разочарован решением WADA. По его делу от агентства пришла апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, PDM

"Честно говоря, я очень разочарован и также удивлен этой апелляцией, потому что у нас было три слушания [в ITIA]. Все три слушания прошли для меня очень позитивно", — цитирует теннисиста РБК Спорт.

Синнер не ожидал такого исхода событий. Ранее у спортсмена были две положительные допинг-пробы. Запрещенное вещество попало у нему в организм после сеансов с физиотерапевтом. Синнер уволил врача и тренера после этой ситуации.

Уточнения

Янник Синнер — итальянский профессиональный теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде.

