Первая ракетка мира, теннисист из Италии Янник Синнер разочарован решением WADA. По его делу от агентства пришла апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).
"Честно говоря, я очень разочарован и также удивлен этой апелляцией, потому что у нас было три слушания [в ITIA]. Все три слушания прошли для меня очень позитивно", — цитирует теннисиста РБК Спорт.
Синнер не ожидал такого исхода событий. Ранее у спортсмена были две положительные допинг-пробы. Запрещенное вещество попало у нему в организм после сеансов с физиотерапевтом. Синнер уволил врача и тренера после этой ситуации.
Янник Синнер — итальянский профессиональный теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде.
В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.