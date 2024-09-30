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Как не "сорваться" на еде после тренировки?

2:20
Спорт

Часто случается такое, что вы заканчиваете изнурительную тренировку, обливаясь потом, и первый вопрос, который приходит в голову: "Почему я такой голодный???" Как побороть чувство голода после занятий в спортзале?

Как не "сорваться" на еде после тренировки?
Фото: unsplash.com by Хавьер Молина, CC0

После тренировки имеет смысл быть голодным — вы нагружаете свое тело и часто доводите его до предела. И хотя вы можете заметить снижение аппетита во время тренировки, вы можете начать чувствовать голод вскоре после сеанса.

Ученые обнаружили, что более длительные тренировки (около часа) с более умеренной скоростью, скорее всего, заставят вас чувствовать себя более голодным, чем если бы вы выполняли интенсивную серию HIIT-тренировок, которая длится менее 20-30 минут.

"После 45 минут упражнений запасы гликогена (первого доступного источника энергии для вашего тела) в мышцах и печени истощаются. Организм жаждет пополнить эти запасы", — цитирует Shape.com Кэролайн Седерквист, доктора медицины и основательницу bistroMD.

Эксперты уверены, если вы голодны после тренировки, нужно есть. Тем не менее, ключевым моментом является употребление питательных вариантов и обеспечение водного баланса.

Вот несколько советов:

Пейте воду — до, во время и после тренировки.

Хорошо поешьте перед тренировкой. Употребление чего-то сытного, но не слишком тяжелого для желудка, перед тренировкой может помочь ограничить голод после тренировки.

Не ждите слишком долго, чтобы поесть после тренировки. Съешьте продукт, содержащий белок. Например, греческий йогурт и ягоды или кусок жареной курицы с овощами, а также небольшой сладкий картофель.

Подумайте о своей тренировке. Вспомните о том, сколько калорий вы сожгли во время тренировки, и что это значит для вашего следующего приема пищи.

"У меня много клиентов, которые думают, что если они занимаются спортом, то могут вознаградить себя, съев все, что захотят", — говорит Дон Джексон Блатнер, сертифицированный диетолог, автор книги "Флекситарианская диета".

Такой подход может иметь обратный эффект.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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