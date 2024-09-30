Как снова начать заниматься спортом после болезни?

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Простуда, грипп или вирус могут серьезно нарушить вашу программу тренировок, приковав вас к постели. Но как вернуться в строй после того, как вы победили болезнь?

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В первую очередь, убедитесь, что у вас не было температуры в течение как минимум 48 часов.

Сначала займитесь легкими кардионагрузками, а затем силовыми тренировками. Важно убедиться, что ваша система доставки кислорода цела, чтобы во время силовых тренировок ваши мышцы получали кислород.

Не думайте, что вы можете вернуться сразу к полной нагрузке. Делайте около 70 процентов от того, что вы делали ранее. Сокращение веса и кардионагрузки на 30 процентов в течение нескольких дней компенсирует потерю физической формы во время болезни.

Поэтому постепенно возвращайтесь к тренировкам, даже если вам хочется поднапрячься, пишет Shape.com.