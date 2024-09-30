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Могут ли прыжки на батуте помочь вам в детоксикации?

3:05
Спорт

Батуты — популярное развлечение в парках, гимнастических клубах, которое привлекает в основном детей. Но могут ли прыжки помощь активировать лимфатическую систему и вывести токсины из организма?

Могут ли прыжки на батуте помочь вам в детоксикации?
Фото: commons.wikimedia.org by Rachyong, CC BY-SA 3.0

Изначально батуты были изобретены для тренировки астронавтов и развития навыков в таких видах спорта, как дайвинг, фристайл и гимнастика. Сейчас это популярный вид спорта. По мере того, как использование батутов для фитнеса росло, изучалась их потенциальная польза для здоровья.

Очевидно, что батуты могут обеспечить хорошую кардиотренировку. Однако некоторые сторонники утверждают, что батуты также могут детоксифицировать организм и активировать лимфатическую систему.

Детоксикация — это модная концепция в мире здоровья и фитнеса, рынок гаджетов, товаров и расходных материалов для детоксикации оценивается более чем в 56 миллиардов долларов.

Теория о том, что упражнения на батуте способствуют детоксикации, заключается в том, что прыжки усиливают выведение токсинов для более чистой кожи, более легкой потери веса и вымывания "отходов" и "инфекций".

"Лимфатическая система является частью иммунной системы и помогает организму бороться с инфекциями", — говорит Рид Маклеллан, доктор медицины, основатель и генеральный директор Cortina и внештатный преподаватель Гарвардской медицинской школы.

Гуру альтернативной медицины считают, что лимфатической системе нужна помощь в выполнении этой роли. Сторонники батутной детоксикации утверждают, что в лимфатической системе нет насоса, в отличие от кровеносной системы. В то время как ваше сердце качает кровь по всему телу, ни один орган не перекачивает то, что фильтрует ваша лимфатическая система. Они считают, что быстрые изменения гравитации, которые вы испытываете, прыгая на батуте, заставляют ваши лимфатические сосуды расширяться, что приводит к улучшению циркуляции лимфы. Но подтверждает ли наука эту теорию?

"Верно, что у лимфатической системы нет насоса, организм все равно может перемещать жидкость через нее без насоса", — говорит Дж. Б. Кирби, доктор медицины.

По ее словам, перекрывающиеся клетки лимфатических сосудов образуют односторонние клапаны, позволяющие жидкости входить, но не выходить из-за повышения давления. Эта жидкость движется с помощью дыхания и мышечной активности.

Хотя теория лимфы не подтверждена, есть и другие способы, которыми прыжки могут улучшить здоровье и даже поддержать естественный процесс детоксикации вашего организма.

Прыжки на батуте — это упражнение для всего тела, которое помогает поддерживать общее здоровье, а упражнения являются важным компонентом лимфатической системы, сообщает плота Shape.com.

Уточнения

Батут — устройство для прыжков, представляющее собой прочную плетёную сетку, натянутую на металлическую раму при помощи резиновых или металлических пружин.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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