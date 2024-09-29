Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хабиб Нурмагомедов рассказал, что следующий бой Махачева состоится в январе
Древние нефритовые драконы эпохи неолита обнаружены на севере Китая
Чем могут удивить египетские курорты: неожиданные расходы и хитрые уловки персонала, о которых никто не говорит
США хотят ввести санкции против российского гелия
Лайфхаки для потрясающих рубленых котлет: готовим на ура каждый раз
Исследование показало, что муравьев в два раза больше, чем считалось - вписать источник и авторов исследования
Чеснок круглый год: рекомендации по правильному послеуборочному хранению
Как приготовить вкусные голубцы с необычной начинкой
США и Китай: какая страна является сверхдержавой № 1 в мире

Андрей Соломатин, служащий в зоне СВО, поддержал переход Пьянича в ЦСКА

0:28
Спорт

Бывший футболист ЦСКА и боец бригады "Эспаньола" Андрей Соломатин рад, что босниец Миралем Пьянич теперь выступает за его экс-клуб.

Андрей Соломатин, служащий в зоне СВО, поддержал переход Пьянича в ЦСКА
Фото: commons.wikimedia.org by Biser Todorov, CC BY-SA 4.0

Несмотря на прошлые высказывания футболиста против матча с Россией, Соломатин призвал принять игрока и назвал его решение о приезде в Россию подвигом. Соломатин заявил, что готов встретиться с Пьяничем и пожелал ему удачи в России, сообщает РИА Новости Спорт.

Уточнения

ЦСКА — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии.

Андре́й Ю́рьевич Солома́тин (род. 9 сентября 1975, Москва) — российский футболист, защитник, полузащитник.

Ми́ралем Пья́нич (босн. Miralem Pjanić; род. 2 апреля 1990, Тузла, СФРЮ) — боснийский футболист, полузащитник клуба ЦСКА (Москва).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?

В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.

Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
Как привести в порядок почву после помидоров
Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Китай грозит ответными мерами в случае введения ЕС новых пошлин на импорт электромобилей
Эксперт объяснил, почему Hyundai Tucson — выгодное решение за 1,9 млн рублей
Модный интерьер 2024: больше цвета, меньше однообразия
Модный интерьер 2024: больше цвета, меньше однообразия
Последние материалы
Хабиб Нурмагомедов рассказал, что следующий бой Махачева состоится в январе
Древние нефритовые драконы эпохи неолита обнаружены на севере Китая
Чем могут удивить египетские курорты: неожиданные расходы и хитрые уловки персонала, о которых никто не говорит
США хотят ввести санкции против российского гелия
Лайфхаки для потрясающих рубленых котлет: готовим на ура каждый раз
Исследование показало, что муравьев в два раза больше, чем считалось - вписать источник и авторов исследования
Андрей Соломатин, служащий в зоне СВО, поддержал переход Пьянича в ЦСКА
Чеснок круглый год: рекомендации по правильному послеуборочному хранению
Как приготовить вкусные голубцы с необычной начинкой
США и Китай: какая страна является сверхдержавой № 1 в мире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.