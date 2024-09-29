Андрей Соломатин, служащий в зоне СВО, поддержал переход Пьянича в ЦСКА

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Бывший футболист ЦСКА и боец бригады "Эспаньола" Андрей Соломатин рад, что босниец Миралем Пьянич теперь выступает за его экс-клуб.

Фото: commons.wikimedia.org by Biser Todorov, CC BY-SA 4.0

Несмотря на прошлые высказывания футболиста против матча с Россией, Соломатин призвал принять игрока и назвал его решение о приезде в Россию подвигом. Соломатин заявил, что готов встретиться с Пьяничем и пожелал ему удачи в России, сообщает РИА Новости Спорт.

Уточнения

ЦСКА — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии.



Андре́й Ю́рьевич Солома́тин (род. 9 сентября 1975, Москва) — российский футболист, защитник, полузащитник.



Ми́ралем Пья́нич (босн. Miralem Pjanić; род. 2 апреля 1990, Тузла, СФРЮ) — боснийский футболист, полузащитник клуба ЦСКА (Москва).

