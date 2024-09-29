WADA опровергла статью NYT о потере данных о допинг-тестах перед Играми

Статья The New York Times о якобы потерянных WADA данных об открытых делах и результатах допинг-тестов перед Играми в Париже является частью кампании по дискредитации WADA. Такое заявление появилось на официальном сайте антидопингового агентства.
NYT писала, что в мае руководство WADA было проинформировано о сбое в работе компьютерной базы данных, что привело к искажению, отсутствию или некорректности данных о как минимум 2 тысячах случаев и в затруднило отслеживание свыше 900 тестов атлетов, которых обвиняли в нарушении антидопинговых правил, пишет РБК Спорт.
"Несмотря на то что WADA предоставило NYT факты, статья содержит утверждения, которые просто неверны. Как и в случае с репортажами NYT о китайских пловцах", — говорится в заявлении агентства.
Также там написано, что вместо того чтобы следовать фактам, NYT решила поддаться влиянию источников с сомнительными мотивами.
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА, англ. World Anti-Doping Agency — WADA, фр. Agence mondiale anti-dopage — AMA) — независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК).
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