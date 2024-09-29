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Аргентинского вратаря Мартинеса отстранили из-за поведения

Спорт

Дисциплинарный комитет ФИФА на два матча отстранил голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса за его поведение.

Аргентинского вратаря Мартинеса отстранили из-за поведения
Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Его наказали за действия, которые он совершал в сентябрьских матчах против команд Чили (3:0) и Колумбии (1:2), сообщили на сайте Ассоциации футбола Аргентины (AFA). После игры с Чили Мартинес сделал непристойный жест с трофеем Кубка Америки, который вынесли на поле в честь победы на турнире, приложив его к паху.

После того как Аргентина проиграла Колумбии, вратарь ударил по ТВ-камере, когда к нему подошел оператор.

Уточнения

Дамиа́н Эмилиа́но Марти́нес (исп. Damián Emiliano Martínez; род. 2 сентября 1992, Мар-дель-Плата, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, вратарь клуба «Астон Вилла» и сборной Аргентины. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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