Журова считает, что России необходимо создать свою собственную лигу фигурного катания

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Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что российским спортсменам не следует расстраиваться из-за решения Международного союза конькобежцев (ISU).

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Журова считает, что россиянам следует проигнорировать ISU и организовать клубную лигу фигурного катания в России. Она уверена, что весь мир будет интересоваться такой лигой из-за высокого уровня российских фигуристов.

"Надо не обращать внимания на ISU и создать в России клубную лигу фигурного катания. На нее весь мир будет смотреть, потому что наши фигуристы — лучшие в мире. Для этого нужен будет спонсор, которого, возможно, нужно будет попросить обратить внимание на такую лигу", — сказала Журова, которую цитирует ТАСС.

Депутат добавила, что этим вопросом необходимо заняться немедленно. поскольку он не терпит промедления.

В субботу стало известно, что совет ISU не принял решение об отмене санкций для российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов, действующих с 2022 года.

Журова также заявила, что решения ISU имеют политическую направленность и несправедливы по отношению к российским спортсменам. Она призвала спортсменов и спортивные организации не сдаваться и защищать свои права.

Уточнения

Международный союз конькобежцев (ИСУ, от англ. International Skating Union, ISU) — международная федерация, управляющая коньковыми видами спорта: фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек.





Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года) созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

