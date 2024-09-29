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Топ-3 упражнения для улучшения здоровья тазобедренных суставов

1:08
Спорт

Передний захват колена

Встаньте прямо, поставив ноги на ширине плеч. Поднимите одну из ног перед собой и согните ее. Прижмите ногу к груди. Удерживайте растяжку в течение 30 секунд, прежде чем отпустить и сменить сторону.

Топ-3 упражнения для улучшения здоровья тазобедренных суставов
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева

Махи ногами вперед и назад

Встаньте прямо, поставив ноги на ширине плеч. Держитесь за стену или прочный стул для поддержки. Замахнитесь одной ногой вперед как можно выше, затем назад. Вернитесь в исходное положение. Выполните 10 повторений на одной стороне, прежде чем переключиться на другую сторону.

Махи ногами из стороны в сторону

Встаньте прямо, поставив ноги на расстоянии плеч. Держитесь за стену или прочный стул для поддержки. Вытяните одну ногу в сторону как можно выше. Затем поверните ее обратно и поперек тела. Вернитесь на позицию, с которой вы начали. Выполняйте все сеты с одной стороны, прежде чем переключиться на другую сторону, чтобы повторить и завершить один полный сет.

 

Уточнения

Та́зобе́дренный суста́в (лат. articulatio coxae) — чашеобразный, многоосный сустав, образованный полулунной поверхностью вертлужной впадины тазовой кости и суставной поверхностью головки бедренной кости.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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