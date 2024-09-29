Топ-3 упражнения для улучшения здоровья тазобедренных суставов

Встаньте прямо, поставив ноги на ширине плеч. Поднимите одну из ног перед собой и согните ее. Прижмите ногу к груди. Удерживайте растяжку в течение 30 секунд, прежде чем отпустить и сменить сторону.
Встаньте прямо, поставив ноги на ширине плеч. Держитесь за стену или прочный стул для поддержки. Замахнитесь одной ногой вперед как можно выше, затем назад. Вернитесь в исходное положение. Выполните 10 повторений на одной стороне, прежде чем переключиться на другую сторону.
Встаньте прямо, поставив ноги на расстоянии плеч. Держитесь за стену или прочный стул для поддержки. Вытяните одну ногу в сторону как можно выше. Затем поверните ее обратно и поперек тела. Вернитесь на позицию, с которой вы начали. Выполняйте все сеты с одной стороны, прежде чем переключиться на другую сторону, чтобы повторить и завершить один полный сет.
Та́зобе́дренный суста́в (лат. articulatio coxae) — чашеобразный, многоосный сустав, образованный полулунной поверхностью вертлужной впадины тазовой кости и суставной поверхностью головки бедренной кости.
Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.