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Плоский живот станет реальным: 3 упражнения для пресса с фитнес-резинкой

Тренировка для укрепления кора с фитнес-резинками
1:48
Спорт

Боковые планки

В то время как упражнения на пресс, такие как скручивания и обычная планка, нацелены на мышцы живота в передней части корпуса, боковая планка прорабатывает косые мышцы. 

Тренировка для укрепления кора с фитнес-резинками
Фото: wikimedia.org by Jaykayfit, CC BY-SA 3.0

Наденьте резинку вокруг лодыжек и примите положение планки. Переместитесь на правый бок так, чтобы ваш вес был на правой руке, положите левую руку на бедро и поднимите левую ногу, держа ее прямо и сгибая стопу.

Удерживайте положение в течение 30 секунд. Затем повернитесь в другую сторону. 

Русские твисты

Сядьте в V-образное положение, согнув колени и опустив пятки на пол. Оберните резинку вокруг ног. Затем поверните туловище, двигая руками от бедра к бедру, сохраняя при этом нижнюю часть тела как можно более устойчивой. Если можете, оторвите ноги от пола для дополнительного сопротивления. Выполните два подхода по 10 повторений с каждой стороны.

Велосипедные скручивания

Еще одно отличное упражнение, которое даст серьезную тренировку верхней части пресса, одновременно укрепляя косые мышцы живота.

Оберните резинку вокруг бедер и лягте на спину. Согните ноги и положите руки на голову, вытянув локти, медленно отрывая голову, шею и лопатки от пола. Вытолкните одну ногу наружу, а другую подтяните к груди. Одновременно подтяните локоть к противоположному колену, работая над тем, чтобы оторвать лопатки от земли, используя мышцы живота. Выполняйте это движение в общей сложности 20 секунд, затем сделайте передышку в течение 10 секунд. Повторите в течение двух подходов.

Уточнения

id="Мышцы_кора">Мышцы кора — комплекс мышц, которые отвечают за стабилизацию таза, бёдер и позвоночника. 

Планка — изометрическое физическое упражнение.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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