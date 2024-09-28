Плоский живот станет реальным: 3 упражнения для пресса с фитнес-резинкой

В то время как упражнения на пресс, такие как скручивания и обычная планка, нацелены на мышцы живота в передней части корпуса, боковая планка прорабатывает косые мышцы.
Наденьте резинку вокруг лодыжек и примите положение планки. Переместитесь на правый бок так, чтобы ваш вес был на правой руке, положите левую руку на бедро и поднимите левую ногу, держа ее прямо и сгибая стопу.
Удерживайте положение в течение 30 секунд. Затем повернитесь в другую сторону.
Сядьте в V-образное положение, согнув колени и опустив пятки на пол. Оберните резинку вокруг ног. Затем поверните туловище, двигая руками от бедра к бедру, сохраняя при этом нижнюю часть тела как можно более устойчивой. Если можете, оторвите ноги от пола для дополнительного сопротивления. Выполните два подхода по 10 повторений с каждой стороны.
Еще одно отличное упражнение, которое даст серьезную тренировку верхней части пресса, одновременно укрепляя косые мышцы живота.
Оберните резинку вокруг бедер и лягте на спину. Согните ноги и положите руки на голову, вытянув локти, медленно отрывая голову, шею и лопатки от пола. Вытолкните одну ногу наружу, а другую подтяните к груди. Одновременно подтяните локоть к противоположному колену, работая над тем, чтобы оторвать лопатки от земли, используя мышцы живота. Выполняйте это движение в общей сложности 20 секунд, затем сделайте передышку в течение 10 секунд. Повторите в течение двух подходов.
Планка — изометрическое физическое упражнение.
Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.