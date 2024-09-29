Губерниев о продлении недопуска российских лыжников: никто никуда не допустит

Губерниев: российских лыжников и биатлонистов ещё долгие годы никуда не допустят

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что на протяжении многих лет российские лыжники и биатлонисты будут оставаться исключёнными из международных соревнований, поэтому следует переключиться на внутренние мероприятия.

Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, CC BY-SA 4.0

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов до конца сезона 2024/25.

Комментатор сказал, что такое решение было ожидаемо, и он ничуть этому не удивлён.

"В этом нет новости. Вы думали, что они сейчас норвежцев не допустят, а нас примут? Это было ясно, никто в ближайшие годы наших лыжников никуда не допустит, равно как и биатлонистов", - сказал Губерниев в разговоре с РИА Новости.

Телеведущий считает, что в этом отношении "пора расслабиться" и сосредоточиться на проведении соревнований внутри страны, что уже и так делается.

Уточнения

Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ».



Лыжный спорт — это совокупность различных видов зимнего спорта, в соревнованиях по которым спортсмены используют лыжи.

