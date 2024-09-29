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Правила фитнеса EMS для похудения и его эффективность

Эффективны ли EMS тренировки для похудения?
2:06
Спорт

EMS-тренировки проходят под воздействием электромиостимуляции, их можно встретить не в каждом фитнес-центре.

Эффективны ли EMS тренировки для похудения?
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева

Занятия проходят в специальном комбинезоне, подающем низкочастотные импульсы путем стимуляции током, в результате чего мышцы сокращаются. Тренер может регулировать подачу тока, отталкиваясь от физической подготовки человека, а также усиливать стимуляцию той или иной группы мышц при необходимости.

Но это не совсем "ленивая" тренировка и не имеет ничего общего с лежанием на диване с баттерфляем на животе, когда работает только тренажер. Нет, в EMS-тренировках человек выполняет определенные упражнения с разной интенсивностью. Комплекс упражнений подбирается индивидуально, на усмотрение инструктора.

Занятие начинается, как всегда, с разминки — кардиоупражнений в течение 7-10 минут. Затем начинается основная часть, в которой выполняются силовые упражнения с использованием дополнительной стимуляции током в течение 15-20 минут.

В конце тренировки, в качестве заминки, проводится лимфодренажный массаж, при котором ток разгоняет лимфу без дополнительного сокращения мышц — это пассивная фаза тренировки.

Если цель — снизить вес, то можно использовать этот агрегат. Если человек хочет нарастить мышечную массу, то такие тренировки вряд ли помогут. После тренировки центральная нервная система находится в состоянии стресса, поэтому рекомендуется полноценно отдохнуть и восстановить силы.

Тренировки длятся недолго — от 20 минут до получаса. Но результат зависит не столько от времени, сколько от интенсивности нагрузки. Программа настраивается индивидуально для каждого клиента.

За 25 минут можно сжечь до 2000 ккал, а за 30 минут тратится столько же энергии, сколько за 5 часов активных занятий спортом, сообщает inform.com.de.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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