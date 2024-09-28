Эффективная методика, чтобы скинуть лишние килограммы

Обзор эффективных способов похудения

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Чтобы быть стройнее, нужно не сидеть на строгих диетах, а правильно питаться. Разгрузочные дни или даже неделя вполне могут стать первым этапом, на котором вес снижается, но только сбалансированная диета способна закрепить результат, удержать его.

Фото: commons.wikimedia.org by Lorrie Graham/AusAID, CC BY 2.0

Основные принципы правильного питания для похудения:

Разнообразное меню, дробное питание, "нет" фастфуду, тщательное пережевывание, достаточное количество воды — 1,5-2 литра чистой воды в день.

Кроме этих принципов важны физическая активность и баланс калорий: что получено, то должно быть потрачено. Точные значения потребности в энергии зависят от возраста, пола и веса человека, образа жизни, тяжести работы, сообщает inform. com.de.

Попробуйте заменить простые углеводы сложными. Сложные углеводы, такие как крупы, коричневый рис, картофель, орехи, содержат много клетчатки, поэтому даже в небольших порциях они надолго утоляют голод.

Не заблуждайтесь: употребление жира не делает вас толстыми. На самом деле, жир является неотъемлемой частью рациона.

Помните, что белок жизненно важен.

Сосредоточьтесь на трех элементах — углеводах (сложных), белке и жире. Все они должны быть в рационе. Готовьте на сливочном или кокосовом масле.