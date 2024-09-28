Чтобы быть стройнее, нужно не сидеть на строгих диетах, а правильно питаться. Разгрузочные дни или даже неделя вполне могут стать первым этапом, на котором вес снижается, но только сбалансированная диета способна закрепить результат, удержать его.
Основные принципы правильного питания для похудения:
Разнообразное меню, дробное питание, "нет" фастфуду, тщательное пережевывание, достаточное количество воды — 1,5-2 литра чистой воды в день.
Кроме этих принципов важны физическая активность и баланс калорий: что получено, то должно быть потрачено. Точные значения потребности в энергии зависят от возраста, пола и веса человека, образа жизни, тяжести работы, сообщает inform. com.de.
Попробуйте заменить простые углеводы сложными. Сложные углеводы, такие как крупы, коричневый рис, картофель, орехи, содержат много клетчатки, поэтому даже в небольших порциях они надолго утоляют голод.
Не заблуждайтесь: употребление жира не делает вас толстыми. На самом деле, жир является неотъемлемой частью рациона.
Помните, что белок жизненно важен.
Сосредоточьтесь на трех элементах — углеводах (сложных), белке и жире. Все они должны быть в рационе. Готовьте на сливочном или кокосовом масле.
Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.