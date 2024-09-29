Способы, чтобы быстро сжигать жир в домашних условиях

Как правильно сжигать подкожный жир?

1:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Чтобы быстро избавиться от подкожного жира, стоит начать делать силовые тренировки — упражнения, которые требуют от ваших мышц сокращения в результате сопротивления. Они помогают наращивать мышечную массу и увеличивать силу.

Фото: flickr.com by Марк Себастьян, CC BY-SA 2.0

Чаще всего силовые тренировки включают работу с отягощениями (гантелями, штангами, тренажерами) для увеличения мышечной массы с течением времени.

Исследования показали, что они имеют множество преимуществ для здоровья, особенно когда речь идет о сжигании жира. В одном исследовании силовые тренировки уменьшили висцеральный жир у 78 человек с метаболическим синдромом.

Другое исследование показало, что 12 недель силовых тренировок в сочетании с аэробными упражнениями были более эффективны для уменьшения жира на теле и животе, чем просто аэробные упражнения (бег, ходьба, плавание, фитнес, танцы, активные виды спорта и прочее).

Тренировки с отягощениями также могут помочь предотвратить набор жира за счет увеличения количества калорий, которые вы сжигаете в состоянии покоя. Согласно одному обзору, 10 недель силовых тренировок могут помочь увеличить количество потребляемых калорий на 7 процентов и уменьшить количество жира в организме на 1,8 кг.

Выполнение упражнений с собственным весом, поднятие тяжестей или использование тренажера — вот несколько простых способов начать силовые тренировки, сообщает inform. com.de.