Несколько мифов о кислороде и его влиянии на организм

Несколько фактов о кислороде и его влиянии на организм

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Дыхание — метаболический процесс. Организм не запасает кислород, его запас постоянно пополняется через дыхание.

Фото: wikimedia.org by Alexey M., CC BY-SA 4.0

Более высокое содержание кислорода позволяет клеткам и процессам организма работать с более высокой скоростью. Это означает, что возможности организма увеличиваются, когда доступно больше кислорода.

Дыхание чистым воздухом является ключом к раскрытию вашего полного потенциала здоровья, но это не единственный фактор. Питание очень важно. К сожалению, существуют состояния, которые могут помешать человеку правильно перерабатывать определенные сахара, жиры, белки или витамины.

По разным оценкам, доля этого химического элемента в организме человека составляет от 62 до 65 процентов. Но это не свободные газовые молекулы. Основная его масса входит в состав различных соединений и, прежде всего, воды. В организм он поступает в чистом (из воздуха при дыхании) и связанном виде (то есть в составе различных веществ с пищей и жидкостями). Основная его роль в организме человека — участие в окислительно-восстановительных процессах, без которых невозможен обмен веществ.

При участии кислорода в роли окислителя происходят реакции "сжигания" питательных веществ. Именно в ходе этого процесса выделяется необходимая для жизнедеятельности человека энергия. При его участии происходит расщепление питательных веществ, получаемых с пищей, сообщает портал inform. com.de.

Восполнить дефицит, а также усилить с его помощью воздействие других лечебных факторов на организм пациента — основная задача кислородотерапии. Под этим термином обычно понимают: ванны; ингаляции; мезотерапию; коктейли; барокамеры.

Кроме того, для многих лечебно-профилактических процедур используются кислородные концентраторы, которые позволяют получать чистый кислород из окружающего воздуха.

Уточнения

Кислоро́д (химический символ — O, от лат. Oxygenium) — химический элемент 16-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы шестой группы, VIA) второго периода периодической системы Д. И. Менделеева с атомным номером 8.



