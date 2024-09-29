Что такое CrossFit и какие упражнения в него входят?

Преимущества и недостатки направления тренировок CrossFit

1:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Кроссфит — это система общей физической подготовки (ОФП), функционального тренинга. Она создана таким образом, чтобы вызвать максимально широкую адаптивную реакцию организма.

Фото: Instagram* Арнольда Шварценеггера

Спортсмен получает равномерное и полноценное физическое развитие. Можно сказать, что это физическое воспитание в лучшем смысле этого слова.

Специфика кроссфита как раз и заключается в отказе от какой-либо специализации.

Сочетание тяжелой атлетики, гимнастики, бега, гиревого спорта, упражнений с собственным весом, плавания, гребли дает широкий спектр различных тренировок на каждый день, позволяя разнообразить тренировочный процесс и сделать его более эффективным.

Принципы, заложенные в основу системы, позволяют легко адаптировать тренировки кроссфита для людей разного уровня физической подготовки.

Занятия кроссфитом обычно проходят в специально оборудованных помещениях. В таких клубах можно встретить следующие виды оборудования: штанги с «блинами» разного веса; гантели; различные утяжелители (для рук, ног, поясной зоны); гимнастические кольца скакалки; турники; гребные тренажеры; коврики; степ-платформы; эспандеры; медицинские мячи; металлический молоток, цепи; тракторные шины; беговые дорожки и другое, пишет портал inform.com.de.

Среди основных целей, ради которых проходят ежедневные тренировки по кроссфиту, можно выделить следующие: развитие выносливости; улучшение работы дыхательной системы; увеличение силы; увеличение гибкости; улучшение координации и мощности; увеличение скорости движений; улучшение и укрепление вестибулярного аппарата; способность максимально быстро реагировать на изменяющиеся нагрузки.

Уточнения

Кроссфит — брендированная система физической подготовки, созданная Грегом Глассманом.

