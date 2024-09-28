ESPN: UFC выплатит бывшим бойцам $375 млн по антимонопольному иску

UFC выплатит экс-бойцам $375 млн

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Материнская компания UFC TKO Group согласна заплатить 375 миллионов долларов бывшим бойцам.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia, CC BY-SA 2.0

Дело в том, что спортсмены составили коллективный антимонопольный иск, пишет ESPN. Промоушен обвинили в нарушении законодательства, так как он выплачивал спортсменам меньше денег, чем заявлялось. Другие промоутеры от этого страдали.

UFC обвиняют также в том, что он имел несправедливое преимущество в индустрии ММА с помощью многолетней антиконкурентной тактики. Компания участвовала "в схеме приобретения и поддержания монопсонии на рынке услуг элитных профессиональных бойцов ММА".

Уточнения

Ultimate Fighting Championship (UFC, рус. Абсолютный бойцовский чемпионат) — международная спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам (также известные как ММА — от англ. Mixed Martial Arts) по всему миру.

