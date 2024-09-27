"Принц на белом коне". Де Росси подшутил над презентацией Пьянича в ЦСКА

Экс-игрок "Ромы" Даниэле Де Росси с усмешкой прокомментировал презентацию его бывшего партнерам по команде Миралема Пьянича в московском футбольном клубе ЦСКА.
Армейцы ранее подписали контракт с Пьяничем. Команда сообщила о его переходе с помощью видео, где Пьянич сидит на белом коне, сообщает РИА Новости Спорт.
Боснийский футболист опубликовал этот ролик у себя в соцсетях.
"Принц вернулся на белом коне", — прокомментировал видео Де Росси.
Еще один бывший одноклубник Пьянича Марко Боррьелло, подшутил над тем, что до перехода в ЦСКА он выступал за клуб из ОАЭ "Шарджа".
"С верблюда на лошадь — в одно мгновение", — усмехнулся в комментариях Боррьелло.
Ми́ралем Пья́нич (босн. Miralem Pjanić; род. 2 апреля 1990, Тузла, СФРЮ) — боснийский футболист, полузащитник клуба ЦСКА (Москва).
ЦСКА — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии.
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