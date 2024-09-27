Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Forbes назвал 100 самых прибыльных российских компаний
PIUZ: в Млечном Пути могут скрываться облака, полные глицериновой кислоты
Эксперт назвал 5 привычек водителя, из-за которых машина постоянно ломается
The Planetary Science Journal: будущее Земли под угрозой из-за Солнца
В ГАИ рассказали, после каких продуктов водителя заставят дуть в алкотестер
Эксперты развенчали миф о дешёвых билетах по вторникам
Почему в России такие низкие пенсии
Британец нашёл пропавшую собаку с помощью сосисок
Диетолог: тыквенные семечки помогут держать чувство голода под контролем

"Принц на белом коне". Де Росси подшутил над презентацией Пьянича в ЦСКА

Бывшие одноклубники Пьянича подшутили над его презентацией с конем в ЦСКА
0:46
Спорт

Экс-игрок "Ромы" Даниэле Де Росси с усмешкой прокомментировал презентацию его бывшего партнерам по команде Миралема Пьянича в московском футбольном клубе ЦСКА.

Бывшие одноклубники Пьянича подшутили над его презентацией с конем в ЦСКА
Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Армейцы ранее подписали контракт с Пьяничем. Команда сообщила о его переходе с помощью видео, где Пьянич сидит на белом коне, сообщает РИА Новости Спорт.

Боснийский футболист опубликовал этот ролик у себя в соцсетях.

"Принц вернулся на белом коне", — прокомментировал видео Де Росси.

Еще один бывший одноклубник Пьянича Марко Боррьелло, подшутил над тем, что до перехода в ЦСКА он выступал за клуб из ОАЭ "Шарджа".

"С верблюда на лошадь — в одно мгновение", — усмехнулся в комментариях Боррьелло.

Уточнения

Ми́ралем Пья́нич (босн. Miralem Pjanić; род. 2 апреля 1990, Тузла, СФРЮ) — боснийский футболист, полузащитник клуба ЦСКА (Москва).

ЦСКА — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: очень простой рецепт с лайфхаками

Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.

Рецепт заварного теста для чебуреков
Как лук помогает вернуть яркость фарам
Овощ, который вернёт блеск вашим фарам
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно
Отказ от маникюра с гель-лаком становится трендом?
"Мираж 2000" для Украины: французские истребители уже в мечтах Киева Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Удивляем друзей и родных арабской закуской: готовим бабагануш из баклажанов
Лайфхак для водителей: телефон вместо видеорегистратора
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Последние материалы
Бывшие одноклубники Пьянича подшутили над его презентацией с конем в ЦСКА
Эксперты развенчали миф о дешёвых билетах по вторникам
Почему в России такие низкие пенсии
Британец нашёл пропавшую собаку с помощью сосисок
Диетолог: тыквенные семечки помогут держать чувство голода под контролем
Российский лётчик-космонавт Сергей Ревин посетил парк Ёлочки
Айлин Перез на турнире UFC провалила взвешивание
Джикия, Соболев, Акинфеев и Магкеев помогают бойцам СВО
Reuters уверяет, будто Индия не будет приобретать газ с "Арктик СПГ-2"
Океанолог Шевченко: предпосылок к исчезновению Каспийского моря нет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.