"Принц на белом коне". Де Росси подшутил над презентацией Пьянича в ЦСКА

Бывшие одноклубники Пьянича подшутили над его презентацией с конем в ЦСКА

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-игрок "Ромы" Даниэле Де Росси с усмешкой прокомментировал презентацию его бывшего партнерам по команде Миралема Пьянича в московском футбольном клубе ЦСКА.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Армейцы ранее подписали контракт с Пьяничем. Команда сообщила о его переходе с помощью видео, где Пьянич сидит на белом коне, сообщает РИА Новости Спорт.

Боснийский футболист опубликовал этот ролик у себя в соцсетях.

"Принц вернулся на белом коне", — прокомментировал видео Де Росси.

Еще один бывший одноклубник Пьянича Марко Боррьелло, подшутил над тем, что до перехода в ЦСКА он выступал за клуб из ОАЭ "Шарджа".

"С верблюда на лошадь — в одно мгновение", — усмехнулся в комментариях Боррьелло.

Уточнения

Ми́ралем Пья́нич (босн. Miralem Pjanić; род. 2 апреля 1990, Тузла, СФРЮ) — боснийский футболист, полузащитник клуба ЦСКА (Москва).



ЦСКА — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии.

