Соперница Железняковой Перез провалила взвешивание на турнире UFC

Айлин Перез на турнире UFC провалила взвешивание

Боец UFC из Аргентины Айлин Перез вышла на взвешивание перед схваткой в легчайшей весовой категории с Дарьей Железняковой в полуобморочном состоянии и провалила его.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Вес Перез составил 61,68 кг. Лимит дивизиона — 61,23 кг.

Когда спортсменка вставала на весы, ее тело очень сильно дрожало. После этого Перез сошла с весов.

Бой россиянки и аргентинки состоится в запланированный срок, Перез в качестве штрафа потеряет 20 процентов своего гонорара за бой в пользу соперницы.

Железняковой 28 лет. Она одержала девять побед в смешанных единоборствах при одном поражении. Перез 29 лет. На ее счету десять побед и два поражения, пишет РИА Новости Спорт.

Уточнения

Дарья Георгиевна Железнякова (род. 23 января 1996 года, Санкт-Петербург, Россия) — российский профессиональный боец смешанных единоборств.

