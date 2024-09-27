УЕФА оштрафовал "Барселону" на 10 тысяч евро за плакат с нацистским приветствием

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал "Барселону" за расистское поведение фанатов во время игры в Лиге чемпионов с "Монако".
Клуб обязан выплатить 10 тысяч евро. УЕФА также запретил "Барсе" продавать билеты на один гостевой матч на турнирах под эгидой организации, проинформировали на официальном сайте УЕФА.
"Барселона" проиграла в этой встрече "Монако" со счетом 1:2. На матче фанаты каталонского клуба вывесили плакат в честь главного тренера команды немца Ханса-Дитера Флика, обыгрывающий нацистское приветствие.
Сою́з европе́йских футбо́льных ассоциа́ций (англ. Union of European Football Associations, сокращённо UEFA, в русской транслитерации УЕФА) — спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии.
«Барсело́на» (кат Futbol Club Barcelona, каталанское произношение: [fubˈbɔl ˈklub bəɾsəˈlonə] ; исп. Fútbol Club Barcelona), или же просто «Ба́рса» (кат. и исп. Barça), — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города.
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