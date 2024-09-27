УЕФА оштрафовал "Барселону" на 10 тысяч евро за плакат с нацистским приветствием

УЕФА наказал "Барселону" на 10 тысяч евро

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал "Барселону" за расистское поведение фанатов во время игры в Лиге чемпионов с "Монако".

Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, CC BY 2.0

Клуб обязан выплатить 10 тысяч евро. УЕФА также запретил "Барсе" продавать билеты на один гостевой матч на турнирах под эгидой организации, проинформировали на официальном сайте УЕФА.

"Барселона" проиграла в этой встрече "Монако" со счетом 1:2. На матче фанаты каталонского клуба вывесили плакат в честь главного тренера команды немца Ханса-Дитера Флика, обыгрывающий нацистское приветствие.

Уточнения

Сою́з европе́йских футбо́льных ассоциа́ций (англ. Union of European Football Associations, сокращённо UEFA, в русской транслитерации УЕФА) — спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии.



«Барсело́на» (кат Futbol Club Barcelona, каталанское произношение: [fubˈbɔl ˈklub bəɾsəˈlonə] ; исп. Fútbol Club Barcelona), или же просто «Ба́рса» (кат. и исп. Barça), — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города.

