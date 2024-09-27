Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Океанолог Шевченко: предпосылок к исчезновению Каспийского моря нет
Опасные ингредиенты в шампуне: чего стоит избегать
Почему некоторые крупы нельзя промывать: советы специалистов
Недвижимость признали лучшим инструментом для инвестиций
В России предложили создать реестр авиадебоширов
Бойца ММА из Украины ликвидировали в Курской области
США на грани конца эры доступных бургеров
Врач Егиазарян: новый метод лечения травм таза позволил снизить летальность
Как приготовить менее калорийный картофель

УЕФА оштрафовал "Барселону" на 10 тысяч евро за плакат с нацистским приветствием

УЕФА наказал "Барселону" на 10 тысяч евро
0:39
Спорт

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал "Барселону" за расистское поведение фанатов во время игры в Лиге чемпионов с "Монако".

УЕФА наказал "Барселону" на 10 тысяч евро
Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, CC BY 2.0

Клуб обязан выплатить 10 тысяч евро. УЕФА также запретил "Барсе" продавать билеты на один гостевой матч на турнирах под эгидой организации, проинформировали на официальном сайте УЕФА.

"Барселона" проиграла в этой встрече "Монако" со счетом 1:2. На матче фанаты каталонского клуба вывесили плакат в честь главного тренера команды немца Ханса-Дитера Флика, обыгрывающий нацистское приветствие.

Уточнения

Сою́з европе́йских футбо́льных ассоциа́ций (англ. Union of European Football Associations, сокращённо UEFA, в русской транслитерации УЕФА) — спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии.

«Барсело́на» (кат Futbol Club Barcelona, каталанское произношение: [fubˈbɔl ˈklub bəɾsəˈlonə] ; исп. Fútbol Club Barcelona), или же просто «Ба́рса» (кат. и исп. Barça), — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: очень простой рецепт с лайфхаками

Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.

Рецепт заварного теста для чебуреков
Как лук помогает вернуть яркость фарам
Овощ, который вернёт блеск вашим фарам
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно
Удивляем друзей и родных арабской закуской: готовим бабагануш из баклажанов
"Мираж 2000" для Украины: французские истребители уже в мечтах Киева Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Отказ от маникюра с гель-лаком становится трендом?
Лайфхак для водителей: телефон вместо видеорегистратора
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Последние материалы
Бойца ММА из Украины ликвидировали в Курской области
США на грани конца эры доступных бургеров
Врач Егиазарян: новый метод лечения травм таза позволил снизить летальность
Как приготовить менее калорийный картофель
Nature: открыта планета, показавшая судьбу Земли при расширении Солнца
Политолог: "БРИКС создаётся как инструмент мирной торговли"
Эксперты АТОР назвали самые выгодные направления для отдыха в октябре
Призывники в трех регионах России начали получать электронные повестки
Как выбрать помаду по сезону: советы от визажиста
Загадочное дерево из Иудейской пустыни может раскрыть древние тайны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.