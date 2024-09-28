Российским борцам станет проще благодаря решению UWW

Объединённый мир борьбы (UWW) упростил условия для допуска спортсменов из России.
На сайте организации проинформировали, что убрали ограничение, которое связано с принадлежностью борцов к силовым структурам или армии.
Однако допущенные до соревнований российские спортсмены продолжат выступать на турнирах в нейтральном статусе, то есть они не могут бороться под национальным флагом, пишет "Матч ТВ".
Объединённый мир борьбы (англ. United World Wrestling) — международная федерация греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы, являющихся олимпийскими видами спорта.
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