Гонщик Франко Колапинто – восходящая звезда благодаря отцу

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21-летний пилот Франко Колапинто впервые выступил в Формуле-1. Он приехал 12-м в Монце.

Фото: flickr.com by Jake Archibald, CC BY 2.0

Глава "Уильямса" Джеймс Воулес рассказал Wall Street Journal, как началась карьера гонщика. Ему помог отец.

"Его папа продал дом, чтобы Франко попал на заезды Формулы-4. Там он победил, и я заметил его", — заявил Воулес.

Если Колапинто выиграет этап, наверняка посвятит победу отцу. Без его поступка ничего бы не получилось, пишет "Матч ТВ".

Уточнения

Франко Алехандро Колапинто (исп. Franco Alejandro Colapinto, род. 27 мая 2003 года, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский автогонщик.

